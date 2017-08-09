20:27:21 Среда, 9 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Заре торжественно открыты улицы Квышко и Шорникова

13:59 | 09.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное открытию улиц, названных в честь погибших сотрудников органов безопасности — подполковника Владимира Квышко и капитана юстиции Дмитрия Шорникова, состоялось в микрорайоне Заря города Пензы в среду, 9 августа.

В Заре торжественно открыты улицы Квышко и Шорникова

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Пензенской области

К его участникам обратились, в частности, начальник управления ФСБ России по Пензенской области генерал-майор Сергей Сизов и подполковник запаса Николай Фомичев, который выступил от лица совета ветеранов ведомства.

Также на мероприятии присутствовали представители власти — мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

«Погибшие ради жизни других всегда будут оставаться в памяти благодарных потомков. Символично, что на этих улицах земельные участки выделяются многодетным семьям, у которых трое и более детей. Уверен, что пример преданности и беззаветного служения Родине наших пензенских героев станет для подрастающего поколения показательным, а хорошая и добрая память о них распространится на весь город», — сказал Виктор Кувайцев.

По окончании официальной части присутствующие почтили память погибших воинов возложением цветов к стеле.

Подполковник ФСБ России Владимир Квышко погиб в Чечне в 1996 году при исполнении служебного долга, спасая боевых товарищей.

Посмертно награжден Орденом мужества.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области подполковник Владимир Квышко навечно зачислен в списки личного состава управления. Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №25.

Капитан юстиции, сотрудник ФСБ России Дмитрий Шорников погиб в Чечне в 2000 году при исполнении служебного долга.

Посмертно награжден Орденом мужества.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления. Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.

Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имена Владимира Квышко и Дмитрия Шорникова присвоены новым улицам Пензы.
Актуальное
Читайте также
В Пензе коммунисты хотят пикетировать здание епархии Пензенский драмтеатр откроет сезон «Кабалой святош» 7 сентября
В Чемодановке 29 августа несколько домов останутся без газа В детском парке в Арбеково проверят здоровье юных пензенцев и их родителей
В Пензенском районе бывшая чиновница оштрафована за нарушения при продаже пилорамы Андрей Кувайцев возглавил фонд развития промышленности Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама