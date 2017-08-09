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В Пензенском районе бывшая чиновница оштрафована за нарушения при продаже пилорамы

17:43 | 09.08.2017 | Общество

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Штраф в размере 3 тыс. рублей назначен бывшей муниципальной служащей Людмиле Столяровой, некоторое время исполнявшей обязанности главы администрации Ермоловского сельсовета Пензенской области, за нарушения, допущенные при приватизации имущества.

В Пензенском районе бывшая чиновница оштрафована за нарушения при продаже пилорамы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Так, в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже здания пилорамы не были указаны сведения о том, что оно является публичной офертой для заключения договора о задатке», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, также не было пункта о том, что договор о задатке считается заключенным в письменной форме после подачи претендентом заявки и перечисления денежных средств.

«Аукцион был проведен по истечении установленного трехдневного срока. Договор купли-продажи здания пилорамы не был заключен с победителем в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов. Иформационное сообщение о результатах не было опубликовано на официальном сайте администрации сельсовета», — уточнила собеседница агентства.

Мария Зимина добавила, что полномочия членов комиссии определены не были, а положение о ней не было принято.

«По всем названным фактам прокурором района в адрес и.о. главы администрации Ермоловского сельсовета было внесено представление, которое к настоящему времени удовлетворено», — резюмировала она.
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