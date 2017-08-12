Жительница Нижнего Ломова поблагодарила росгвардейцев, вернувших ей потерянный кошелек Общество

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Жительница Нижнего Ломова направила благодарность в адрес начальника управления Росгвардии по Пензенской области Сергея Зобова, в котором выразила признательность сотрудникам ведомства старшине полиции Виктору Бебишеву и старшему сержанту полиции Павлу Папшеву, вернувшим ей потерянный кошелек.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, кошелек, в котором находились 6 тыс. рублей и несколько банковских карт, сотрудники Росгвардии обнаружили у поликлиники на улице Сергеева.

Они обратились в банк, где по номерам карт вычислили владелицу.

Павел Папшев и Виктор Бебишев лично принесли кошелек женщине домой.

В своем письме жительница Нижнего Ломова подчеркнула, что ее имущество было возвращено в целости и сохранности.

«Благодарна Вам, что в полицию попадают не случайные люди, а добросовестные и честные», — написала она.