Мэр Пензы проконтролировал ход благоустройства дворов в Октябрьском районе Общество

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском районе.

Фото: Penza-gorod.ru

По словам начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина, в настоящее время во дворах ведутся мероприятия по подготовке к асфальтировке, установке бордюрного камня, выравниванию профиля дороги и тротуара щебнем, а также приведению в нормативное состояние колодцев и ливнеприемных решеток.

Виктор Кувайцев в частности посетил двор домов №77 и №81 на проспекте Строителей, где на 90% завершены установка бортового камня и обустройство тротуара. В предстоящее время намечено завершить асфальтирование дорожного полотна и тротуаров, а также установить лавочки и урны. Также по инициативе жителей здесь будет построено футбольное поле с искусственным покрытием и установлены тренажеры.

Виктор Кувайцев поручил управлению ЖКХ Пензы продолжить осуществлять жесткий контроль за действиями подрядных организаций с привлечением собственников жилья.

По его словам, особое внимание необходимо уделять отводу воды с проезжей части.

«В первую очередь, необходимо очистить и восстановить ливнеприемники. Это касается каждого двора», — сказал мэр.

В ходе посещения двора домов №5 и №9 на улице Минской к Виктору Кувайцеву обратились жильцы дома №7, не подавшие заявку на участие в программе из-за низкой активности соседей. Они попросили отремонтировать дорогу.

Мэр пояснил, что в целом программа предусматривает законченный цикл с обустройством внутриквартальных дорог и выездов.

«Учитывая расположение этих домов, мы изыщем возможность, чтобы привести проезжую часть вдоль вашего дома в порядок», — цитирует Виктора Кувайцев пресс-служба администрации Пензы.