При благоустройстве улицы Антонова в Пензе сохранят как можно больше парковочных мест Общество Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Благоустройство улицы Антонова в Пензе будет выполнено с максимальным сохранением парковочного пространства. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев. Фото: Penza-gorod.ru С соответствующей просьбой к главе городской администрации обратились жители дома №70 на улице Антонова. В субботу, 12 августа, Виктор Кувайцев совместно с начальником управления капитального строительства Пензы Игорем Умновым выехал на место. «Рассмотрите возможность устройства зеленой зоны и тротуара автомобильной дороги с учетом максимального сохранения парковочного пространства», — поручил мэр Игорю Умнову. Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время на улице Антонова ведутся работы по нанесению разметки на проезжей части дороги, устройству съездов, обустройству зеленых зон и тротуаров. Мероприятия планируется завершить к сентябрю. Нашли ошибку в тексте?

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