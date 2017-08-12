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При благоустройстве улицы Антонова в Пензе сохранят как можно больше парковочных мест

15:28 | 12.08.2017 | Общество

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Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Благоустройство улицы Антонова в Пензе будет выполнено с максимальным сохранением парковочного пространства. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

При благоустройстве улицы Антонова в Пензе сохранят как можно больше парковочных мест

Фото: Penza-gorod.ru

С соответствующей просьбой к главе городской администрации обратились жители дома №70 на улице Антонова.

В субботу, 12 августа, Виктор Кувайцев совместно с начальником управления капитального строительства Пензы Игорем Умновым выехал на место.

«Рассмотрите возможность устройства зеленой зоны и тротуара автомобильной дороги с учетом максимального сохранения парковочного пространства», — поручил мэр Игорю Умнову.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время на улице Антонова ведутся работы по нанесению разметки на проезжей части дороги, устройству съездов, обустройству зеленых зон и тротуаров.

Мероприятия планируется завершить к сентябрю.
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