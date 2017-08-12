Виктор Кувайцев призвал начинать уборку зоны отдыха у больницы №6 в Пензе раньше Общество

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц начинать работы по очистке территории и контейнеров в зоне отдыха около клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 12 августа, он лично проверил состояние территории.

Виктор Кувайцев поинтересовался у отдыхающих, насколько своевременно и качественно убирается мусор. Жители пояснили, что, в целом, их устраивает, как следят за порядком в зоне отдыха.

«Работы по очистке территории и контейнеров надо начинать раньше, учитывая, что с раннего утра горожане пользуются данной зоной отдыха», — отметил он.

Мэр также оценил наличие информационных аншлагов, раздевалок, лавочек и туалетов.

«Главное — обеспечить безопасность посещения зон отдыха у водоемов. В этом году по информации управления по делам ГО и ЧС города нам удалось снизить количество утонувших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.