В трех районах Пензы выявлена нелегальная торговля Общество

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Места несанкционированной торговли выявлены в трех районах Пензы в ходе рейда, состоявшегося в субботу, 12 августа.

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Так, в Ленинском районе после проверки улиц Коммунистической, Фурманова и проспекта Победы было составлено три протокола за торговлю в неустановленных местах, а также два протокола за торговлю без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В Октябрьском районе выявили четырех торговцев, незаконно реализовывавших товар на улицах Рахманинова, Тернопольской и Одесской.

В Первомайском районе пресекли незаконную торговлю по четырем адресам — на улице Мира, 6 и 27, Калинина, 93, Попова, 3Г. На торгующих составлено четыре протокола.

Как сообщает пресс-служба мэрии, торговля в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа: на граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, на юридических — от 10 до 15 тыс. рублей.