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Участники фестиваля «Марсово поле» промаршировали по центру Пензы в форме начала XIX века

09:18 | 13.08.2017 | Общество

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Участники III всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле» воссоздали в Пензе атмосферу 1812 года, промаршировав по центру городу в форме русских и французских полков начала XIX века.

Участники фестиваля «Марсово поле» промаршировали по центру Пензы в форме начала XIX века. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За парадом, состоявшимся на улице Московской в минувшую субботу, 12 августа, наблюдали как случайные прохожие, так и те, кто специально приехал на открытие мероприятия.

В составе колонны от здания драмтеатра к скверу имени Дениса Давыдова прошел военный оркестр войсковой части №3473 Заречного, который исполнил патриотические песни и марши под руководством дирижера майора Дмитрия Дудкина.

Многие зрители, заинтересовавшись происходящим, следовали за участниками фестиваля, снимая происходящее на камеры мобильных телефонов.

Одним из репортажей с места проведения мероприятия в социальной сети Facebook поделился директор детской школы искусств «Лира» Виктор Гвоздев.

Основная часть III всероссийского фестиваля «Марсово поле» состоится в воскресенье, 13 августа. Собравшихся на поле в микрорайоне Шуист — в конце проезда Будищева — ждет исторический лагерь русской и французской армий.

Ключевым событием станет реконструкция боя Отечественной войны 1812 года.

В пороховом дыму смешаются кавалерия, пехота, артиллерия, пройдет штурм редута, от взрывов сгорит макет деревянного дома.

На фестивале свое искусство представят клубы исторической реконструкции из 13 городов России — Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Томска, Екатеринбурга, Уфы, Рязани, Саратова, Чебоксар и Зеленограда.

Торжественное открытие намечено на 13.30.
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