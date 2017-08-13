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Иван Белозерцев предложил продавать пензенские сувениры в санаториях

15:35 | 13.08.2017 | Общество

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Посетители расположенных в Пензенской области санаториев и домов отдыха должны иметь возможность приобрести сувениры местных умельцев. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев во время посещения выставки, организованной в рамках областного праздника православной культуры «Спас» в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в воскресенье, 13 августа.

Иван Белозерцев предложил продавать пензенские сувениры в санаториях

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, организация подобных выставок-продаж будет выгодна и умельцам, и учреждениям, и отдыхающим.

«Нужно, чтобы мастера могли приезжать туда со своей продукцией, а также отдавать ее на реализацию, чтобы гости, уезжая, увозили с собой на память сувениры с пензенской тематикой», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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