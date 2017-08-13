Иван Белозерцев предложил продавать пензенские сувениры в санаториях Общество

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Посетители расположенных в Пензенской области санаториев и домов отдыха должны иметь возможность приобрести сувениры местных умельцев. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев во время посещения выставки, организованной в рамках областного праздника православной культуры «Спас» в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в воскресенье, 13 августа.

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, организация подобных выставок-продаж будет выгодна и умельцам, и учреждениям, и отдыхающим.

«Нужно, чтобы мастера могли приезжать туда со своей продукцией, а также отдавать ее на реализацию, чтобы гости, уезжая, увозили с собой на память сувениры с пензенской тематикой», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.