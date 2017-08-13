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При ремонте старейшей школы Заречного обнаружено «письмо потомкам»

17:46 | 13.08.2017 | Общество

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Строители, выполняющие капитальный ремонт школы №216 в Заречном Пензенской области, обнаружили при проведении фасадных работ частично сохранившуюся бумажную записку, датированную 5 ноября 1957 года, которая адресована будущим ученикам учреждения.

При ремонте старейшей школы Заречного обнаружено «письмо потомкам». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Письмо потомкам», пролежавшее в стене почти 60 лет, написали некие Володя и Николай — именно такая подпись указана внизу текста.

В своем письме они обращаются к детям, желая им успехов в учебе.

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«В 1957 году — как раз к юбилею Октябрьской революции — были сданы первые четыре каменных дома на территории нашего города. Тогда же была построена вот эта школа — №216. В 1958-м [она была] введена в эксплуатацию, но все это пытались приурочить к годовщине Октября. Видимо, в этой записке как раз вот это знаменательное событие и нашло свое отражение», — предположил заместитель директора музейно-выставочного центра Заречного Виктор Кладов.

Он уточнил, что учреждение строили заключенные, а руководили ими гражданские прорабы, которые, вероятнее всего, и написали записку.

«Посмотрите, во-первых, какой каллиграфический почерк на записке и как грамотно она составлена. Во-вторых, не совсем, наверное, в традициях заключенных, этого закрытого сообщества, отождествлять себя с социализмом, с революцией», — цитирует Виктора Кладова ТРК «Заречный».
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