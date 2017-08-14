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Более 19 тыс. пензенских школьников воспитываются в семьях с низким доходом

17:40 | 14.08.2017 | Общество

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Более 19 тыс. детей школьного возраста в Пензенской области воспитываются в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума. Такие данные приводятся на сайте регионального Минтруда.

Более 19 тыс. пензенских школьников воспитываются в семьях с низким доходом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С целью оказания поддержки малоимущим семьям объявлена акция «Собери ребенка в школу!», к которой могут присоединится представители предприятий и организаций, общественности и рядовые жители.

В первую очередь детям необходимы школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские товары, ранцы и рюкзаки.

Передать помощь можно в комплексные центры социальной помощи семье и детям, которые действуют во всех четырех районах Пензы, а также в аналогичные учреждения в Заречном, Кузнецке и Башмаково.
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