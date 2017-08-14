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В Пензе на 88-м году жизни скончался почетный гражданин региона Александр Овтов

17:58 | 14.08.2017 | Общество

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Почетный гражданин Пензенской области Александр Овтов скончался на 88-м году жизни в понедельник, 14 августа.

В Пензе на 88-м году жизни скончался почетный гражданин региона Александр Овтов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены правительства региона, глава города Валерий Савельев и мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Церемония прощания с Александром Овтовым состоится в среду, 16 августа, с 11.00 до 12.00 в центре культуры и досуга Пензы, бывшем ДК имени С.М. Кирова», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного правительства.

Овтов Александр Григорьевич родился в селе Старое Славкино Малосердобинского района Пензенской области 28 мая 1930 года.

В 1948 году окончил петровский сельскохозяйственный техникум в Саратовской области, в 1956 году — агрономический факультет Пензенского сельскохозяйственного института.

На протяжении 4 лет работал старшим научным сотрудником петровской селекционной опытной станции.

В 30 лет стал председателем колхоза имени А.В. Луначарского Лопатинского района Пензенской области.

В 1967 году занял пост первого секретаря тамалинского райкома КПСС.

С 1971 года был первым секретарем каменского горкома КПСС.

В 1979–1981 годах руководил пензенским областным управлением сельского хозяйства.

С апреля 1981 года по ноябрь 1991 года был сначала заместителем, а затем — первым заместителем председателя пензенского облисполкома.

С 1985 по 1989 годы являлся председателем областного агропромышленного комитета.

Был награжден Орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

Герой Социалистического Труда.

В 2000 году решением Законодательного собрания региона удостоен звания «Почетный гражданин Пензенской области».
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