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В Пензе оценят возможность проведения экскурсий под землей

19:52 | 14.08.2017 | Общество

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Перспективы создания выставочного зала в одном из подземных ходов, расположенных в районе Советской площади, обсуждаются в Пензе. Об этом сообщила заместитель начальника управления культуры города Анастасия Баязитова.

В Пензе оценят возможность проведения экскурсий под землей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Соборная, а ныне Советская, площадь таит в себе бесконечное количество загадок истории. По легенде, пространство под площадью испещрено подземными ходами. В одном из них, единственном сохранившемся до наших дней, побывали сегодня представители администрации», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Анастасии Баязитовой, основной задачей визита была оценка потенциальной привлекательности объекта для туристов.

«Напротив картинной галереи, рядом с домом профсоюзов находится ротонда. Построена она в 1914 году. Когда-то она была частью системы городского водоснабжения. Под ней находится подземный ход в два яруса, где мы сегодня и побывали», — пояснила замначальника управления культуры Пензы.

Она добавила, что руководитель ведомства Вера Фейгина предложила обустроить подземную часть под выставочный зал с историей подземелий Пензенской области.

«А пространство рядом с ротондой могло бы стать летним кафе», — отметила Анастасия Баязитова, уточнив, что в подземную часть ведет винтовая лестница, однако проход завален.

Она пояснила, что предстоит большая работа по оценке затрат на реконструкцию объекта, и пригласила жителей Пензы к обсуждению данной идеи.
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