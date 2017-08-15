Активисты РГО очистят берег пруда в пензенской Заре Общество Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Участники молодежного общественного движения «Зеленая волна», члены Русского географического общества и активисты намерены привести в порядок территорию у пруда в микрорайоне Заря города Пензы в субботу, 26 августа. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов, активисты общества проведут уборку на этом пруду впервые. «Водоем включили в список объектов, где распространяется действие волонтеров «Зеленой волны» по многочисленным обращениям жителей микрорайона», — отметил он. По словам Игоря Пантюшова, после завершения акции, организаторы угостят всех участников обедом на открытом воздухе. Он добавил, что также планируется провести несколько товарищеских матчей по пляжному волейболу. «Начало акции намечено на 11.00», — резюмировал собеседник агентства. Нашли ошибку в тексте?

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