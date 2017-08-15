В Пензе путепровод на улице 8 Марта полностью открыт после ремонта Общество

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Движение по обеим сторонам путепровода, соединяющего улицу 8 Марта и проспект Строителей в Пензе, открыто после капитального ремонта во вторник, 15 августа.

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Проверить результаты проведенной работы на место выехали мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Юрий Ильин, начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Пензы Александр Утин, представители департамента ЖКХ и специалисты лаборатории Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

По словам Юрия Ильина, за две недели на путепроводе были приведены в порядок деформационные швы и восстановлено дорожное полотно с использованием износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА).

«Общая стоимость контракта составила 25,7 млн. рублей. В настоящее время ООО «ДСУ-1» занимается восстановление благоустройства. Учитывая высокую пропускную способность путепровода, разметка будет нанесена сегодня в ночь», — пояснил он.

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил, что путепровод ждал капитального ремонта несколько лет.

«Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» у нас появилась возможность привести его в нормативное состояние, повысить безопасность дорожного движения», — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что федеральная программа рассчитана до 2025 года.

«Мы приложим все усилия, чтобы качественно и в срок выполнить объемы этого года и дальше принимать участие в проекте. Это позволит нам не только поменять бордюрный камень и асфальтовое покрытие городских дорог, но и сопровождать объекты современными пешеходными связями с хорошим освещением, зеленой зоной и обязательно — с устройством ливневой канализации и локальных очистных сооружений», — сказал глава администрации Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в связи с окончанием ремонта восстановлено движение троллейбусов №7 по утвержденному маршруту.