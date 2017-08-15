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Под Пензой руководитель завода «Сварка» оштрафован за задержку зарплаты

13:51 | 15.08.2017 | Общество

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 14 тыс. рублей назначено руководителю ООО «Завод «Сварка» в Нижнеломовском районе Пензенской области, который признан судом виновным в задержке зарплаты.

Под Пензой руководитель завода «Сварка» оштрафован за задержку зарплаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В нарушение установленных законом и коллективным договором сроков оплаты труда заработная плата была выплачена с 15-дневной задержкой — только после начала прокурорской проверки», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что также девятерым работникам своевременно не была произведена выплата отпускных.

«Ни одному из сотрудников не начислена и не выплачена предусмотренная законом денежная компенсация за задержку выплаты зарплаты», — добавила собеседница агентства.

По словам Марии Зиминой, в адрес руководителя организации было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — резюмировала она.
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