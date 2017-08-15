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В Заречном сбившему пуделя водителю назначено двое суток ареста

18:20 | 15.08.2017 | Общество

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Заречный, 15 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде ареста сроком на двое суток назначено водителю автомашины «ГАЗ», который в начале августа сбил пуделя в Заречном Пензенской области и скрылся с места ДТП.

В Заречном сбившему пуделя водителю назначено двое суток ареста

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», было рассмотрено в городском суде во вторник, 15 августа.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, в заседании автомобилист полностью признал факт правонарушения и раскаялся в содеянном.

«Он пояснил, что при управлении транспортным средством не заметил животное, в противном случае незамедлительно бы остановился и выставил знак аварийной остановки», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что постановление суда в законную силу пока не вступило.
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