Уничтожено 850 кг «санкционных» продуктов, изъятых на рынках Пензы и Саратова Общество

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Продукция общим весом почти 850 кг, реализация которой незаконно осуществлялась на рынках Пензы и Саратова, уничтожена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Саратовской таможни во вторник, 15 августа.

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В ведомстве уточнили, что 200 кг яблок и 649 кг томатов оказались в центре внимания проверяющих на минувшей неделе.

«Каких либо товаросопроводительных и разрешительных документов владельцы представителям контролирующих органов не представили. На таре имелась маркировка о стране происхождения — «Польша» и «Турция», — пояснили в пресс-службе.

В Саратовской таможне добавили, что изъятие данной продукции было произведено в соответствии с указом президента России №391 от 29 июля 2015 года «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».