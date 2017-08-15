В Пензенской области перевозчик оштрафован на четверть миллиона рублей Общество

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области оставил без удовлетворения жалобу индивидуального предпринимателя на постановление инспектора территориального органа Ространснадзора, в соответствии с которым он был оштрафован на 250 тыс. рублей за превышение допустимой нагрузки на ось.

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«Нарушение было зафиксировано 5 марта в 17.41 на 593 км трассы М5 «Урал». Фактическая нагрузка на ось принадлежащего предпринимателю тягача «Volvo» с полуприцепом «Krone», который перевозил груз по маршруту «Петрозаводск — Саратов», составляла 11,68 тонны при допустимой 10,2 тонны», — сообщили ИА «PenzaNews» в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве добавили, что предприниматель настаивал на своей невиновности, сославшись на передачу транспортного средства в аренду с 10 января 2016 года.

«Однако суд отметил, что договор аренды, как и акт приема-передачи автомобиля, не содержит запрета на использование транспортного средства титульным собственником. Водитель тягача подтвердил, что машина принадлежит предпринимателю, он же является его работодателем и перевозчиком. Страхователем транспортного средства также числится данный предприниматель — с 14 сентября 2016 года по 13 сентября 2017-го. Учитывая это, суд оставил поданную жалобу без удовлетворения, а постановление инспектора — без изменения», — пояснили в управлении.