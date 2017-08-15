22:50:03 Вторник, 15 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области перевозчик оштрафован на четверть миллиона рублей

20:20 | 15.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области оставил без удовлетворения жалобу индивидуального предпринимателя на постановление инспектора территориального органа Ространснадзора, в соответствии с которым он был оштрафован на 250 тыс. рублей за превышение допустимой нагрузки на ось.

В Пензенской области перевозчик оштрафован на четверть миллиона рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нарушение было зафиксировано 5 марта в 17.41 на 593 км трассы М5 «Урал». Фактическая нагрузка на ось принадлежащего предпринимателю тягача «Volvo» с полуприцепом «Krone», который перевозил груз по маршруту «Петрозаводск — Саратов», составляла 11,68 тонны при допустимой 10,2 тонны», — сообщили ИА «PenzaNews» в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве добавили, что предприниматель настаивал на своей невиновности, сославшись на передачу транспортного средства в аренду с 10 января 2016 года.

«Однако суд отметил, что договор аренды, как и акт приема-передачи автомобиля, не содержит запрета на использование транспортного средства титульным собственником. Водитель тягача подтвердил, что машина принадлежит предпринимателю, он же является его работодателем и перевозчиком. Страхователем транспортного средства также числится данный предприниматель — с 14 сентября 2016 года по 13 сентября 2017-го. Учитывая это, суд оставил поданную жалобу без удовлетворения, а постановление инспектора — без изменения», — пояснили в управлении.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензенской области отправится в колонию строгого режима за угрозу убить человека Уничтожено 850 кг «санкционных» продуктов, изъятых на рынках Пензы и Саратова
В Заречном сбившему пуделя водителю назначено двое суток ареста В Пензе у епархии прошел пикет против передачи здания ДК церкви
В распоряжении пензенского агроколледжа появился новый комбайн Наталья Солдатова назначена врио директора парка «Олимпийский» в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама