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Почти 1 тыс. пензенских детей получат материальную помощь при подготовке к школе

09:38 | 16.08.2017 | Общество

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Почти 1 тыс. детей из Пензы получат материальную помощь в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Почти 1 тыс. пензенских детей получат материальную помощь при подготовке к школе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, на учете в учреждениях социального обслуживания состоят около 8 тыс. детей школьного возраста, в том числе находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете, из многодетных и опекунских семей, из семей, воспитывающих детей инвалидов.

С апреля 2017 года соцработники проверили условия жизни 713 будущих первоклассников. Было принято решение в первую очередь оказать помощь 441 ребенку. Для них будут сформированы наборы первоклассника, куда войдут ранцы со школьными принадлежностями.

Кроме первоклассников, в учреждениях социального обслуживания помощь к школе получат еще 517 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По данным на вторник, 15 августа, на счет учреждений уже поступили денежные средства, предоставлены ранцы, канцелярские товары, школьные принадлежности, детская одежда и обувь на общую сумму почти 265 тыс. рублей.
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