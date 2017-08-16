В Пензе дорогу между улицами 40 лет Октября и Центральной ждет реконструкция Общество

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на разработку проектной документации на реконструкцию автодороги, ведущей от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной.

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Начальная (максимальная) цена составляет более 35,5 млн. рублей.

Эта сумма включает в себя стоимость инженерных изысканий, подготовительных работ для исследования объекта, разработки и согласования проектной документации, проведения госэкспертизы, исключительного права, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Как отмечается в документации, финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

На 2017 год оно предусмотрено в размере 520 тыс. 802 рублей, на 2018-й — 35 млн. рублей.

Согласно заданию на проектирование, местом строительства являются улицы Бийская, Рябова и Перспективная.

Проектом необходимо предусмотреть реконструкцию существующей автодороги, моста через реку Ардым, строительство нового мостового перехода через реку Пензу, а также техническое решение по пересечению железнодорожного пути.

Поданные на конкурс заявки будут рассмотрены 5 сентября.

Работы по контракту необходимо выполнить до 16 июля 2018 года.