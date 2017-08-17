«Ростелеком» подписал жителей пензенского дома ветеранов на газету «Молодой ленинец» Общество

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Компания «Ростелеком» оплатила полугодовую подписку на газету «Молодой Ленинец» для жителей дома ветеранов, расположенного на улице Собинова в Пензе.

Фото Владимира Павловского

Таким образом, оператор присоединился к благотворительной акции «Подписка в подарок», организованной издательством «Наш дом» и фондом «Гражданский Союз».

20 экземпляров еженедельника уже доставляется курьерской службой издательства и раскладывается в библиотеке, в клубе по интересам и в каждом из восьми отделений социального учреждения.

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров, компания впервые принимает участие в подобной акции.

«Задача «Ростелекома» как оператора цифровых сервисов — объединять людей при помощи информационных технологий. Многим пожилым людям уже под силу выйти самостоятельно в интернет, отправить электронную почту, но при этом они хотят пользоваться и классическими источниками получения информации. «Ростелеком» предоставил им и эту возможность в рамках акции «Подписка в подарок», — пояснил собеседник агентства.

По словам Алексея Макарова, газета «Молодой ленинец» пользуется доверием среди людей старшего возраста — в своих материалах журналисты уделяют большое внимание вопросам пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания и ЖКХ.

В свою очередь редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова отметила, что не все пожилые люди из домов ветеранов имеют возможность выписывать периодические издания самостоятельно.

«Раньше они по очереди покупали газету, вместе читали и обсуждали новости. Наша акция «Подписка в подарок» набирает обороты, и к ней уже присоединились многие крупные компании региона и неравнодушные граждане. Свои любимые газеты теперь получают жители пензенского дома ветеранов, а также подобные учреждения в Золотаревке и Сердобске. Спасибо всем, кто помогает сделать жизнь одиноких пожилых людей чуть более интересной», — сказала она.

Об условиях участия в акции «Подписка в подарок» можно узнать в редакции газеты «Молодой ленинец» или на сайте фонда «Гражданский Союз».