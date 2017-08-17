В Пензе владельцев рекламных конструкций призвали бороться с объявлениями и граффити Общество

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Представители МКУ «Рекламная службы города Пензы» призвали владельцев рекламных конструкций подключиться к борьбе, которую местные власти ведут с расклейщиками объявлений, а также теми, кто использует не предназначенные для этого поверхности для граффити и нанесения различных надписей.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в ходе совещания, состоявшегося в администрации города в четверг, 17 августа, предпринимателям предложили обращаться в правоохранительные органы по каждому факту порчи имущества с целью защиты своей собственности.

«Рекламораспространители поддержали данную инициативу и подтвердили свою готовность к совместным с администрацией города усилиям по поддержанию конструкций в благоустроенном виде», — сказали в пресс-службе.