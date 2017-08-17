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Более 300 пензенских пенсионеров обучат компьютерной грамотности осенью

16:22 | 17.08.2017 | Общество

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Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Более 300 пенсионеров из Пензенской области планируется обучить компьютерной грамотности осенью 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Более 300 пензенских пенсионеров обучат компьютерной грамотности осенью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, всего в текущем году на эти цели предусмотрено 654 тыс. рублей. Денежные средства заложены на условиях софинансирования подпрограммы «Старшее поколение» за счет выделенных субсидий из бюджета Пенсионного фонда России.

Программа, рассчитанная на 32 часа, включает в себя обучение основам пользования персональным компьютером, электронными госуслугами, а также государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Чтобы пройти бесплатное обучение, пожилому человеку необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства с паспортом и трудовой книжкой.
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