В Пензе два инвалида уступят свои места в «Доме Вероники» новым студентам Общество

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Два человека, ранее заселившихся в активный пансион для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в Пензе, решили вернуться к прежней жизни, а их места займут другие желающие. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова в четверг, 17 августа.

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По ее словам, такое решение, принятое по истечении испытательного срока, стало обоюдным, но было инициировано самими инвалидами.

«Во-первых, получилось, что одному из наших студентов 43 года. Он по возрасту вообще не подходил, и это был эксперимент. Мы, собственно, и обсуждали, что берем на время его — посмотреть, попробовать, пойдет или не пойдет. У него очень тяжелая инвалидность, он практически не разговаривает, […] у него нет никакого образования. По итогам этого времени он сказал, что прожил 20 лет в доме ветеранов и по возрасту тот контингент, который там, ему ближе, чем молодые ребята», — пояснила собеседница агентства.

Мария Львова-Белов добавила, что постоянные поездки и мероприятия пришлись ему не по душе, и он предоставил возможность жить в «Доме Вероники» другим — более молодым людям.

Инициатор проекта отметила, что также «Дом Вероники» покинет одна из девушек.

«Мало того, что она необучаемая, еще и поведенческие моменты — [...] она убегает, она прячется. Когда просишь что-то сделать, она говорит, что не будет», — сказала Мария Львова-Белова.

По ее словам, в приватной беседе девушка призналась, что ей проще вернуться к прежней жизни в доме ветеранов, где можно ничего не делать.

«Мы будем поддерживать отношения, они будут приезжать к нам в гости в хостел, и мы будем приезжать. Общение будет дальше продолжаться, но при этом на их место заезжают новые студенты. Они уже известны нам», — пояснила председатель «Благовеста».

Мария Львова-Белова уточнила, что в «Доме Вероники» будет жить 16-летняя воспитанница нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками.

«На второе место у нас сейчас конкурс из двух человек. Один — молодой парень, ему 23 года — после аварии. Он сломал позвоночник, сел в коляску. Живет в деревне, от него ушла жена, вся жизнь пошла под откос, там ни инфраструктуры, ничего нет», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что также на это место претендует молодой поэт с инвалидностью, оставшийся без попечения родителей с бабушкой.

Фоторепортаж

Открытие пансиона для инвалидов «Дом Вероники»

Мария Львова-Белова добавила, что заезд новых студентов произойдет в ближайшие дни.

«Это проект для людей, которые хотят двигаться вперед, развиваться, а просто занимать место и жить в комфортных условиях — это не про «Дом Вероники». […] Мы определяем критерии попадания к нам по ходу, ведь мы не знаем, как должно быть. Мы уже четко поняли, что будет возрастной ценз — от 30 уже очень сложно», — пояснила она.

Директор центра «Квартал Луи» пояснила, что также пристальное внимание в дальнейшем будет уделяться времени, уже прожитому в доме престарелых, и психической сохранности.

Она подчеркнула, что очень многое зависит от настроя инвалидов — так, две лежачие студентки «Дома Вероники» воодушевлены проектом и благодаря нему развиваются.