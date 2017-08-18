В Пензе устроили пикет с требованием повысить уровень жизни пенсионеров Общество

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Активисты общероссийской общественной организации «Дети войны» провели в Пензе пикет с требованием улучшить уровень жизни пенсионеров.

Фото: Kprfpenza.ru

В руках у пожилых участников протестного мероприятия, собравшихся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в минувший четверг, 17 августа, были плакаты с лозунгами: «Нищий пенсионер — позор власти!», «Верните советское здравоохранение!», «Требуем пенсию не менее 20 тыс. рублей!» и другими.

Представители движения выступили за принятие на федеральном и региональном уровнях закона «О детях войны», который гарантировал бы гражданам данной категории ежемесячную прибавку к пенсии, субсидии при оплате коммунальных услуг, льготный проезд в общественном транспорте и другие преференции.

Как сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ, эта акция протеста стала второй за лето.

«Дети войны» планируют проводить подобные мероприятия до тех пор, пока их требования не будут исполнены», — отметили в штабе коммунистов.