На Пензе-I в подземном переходе установили подъемники для инвалидов Общество

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Специальные подъемники, с помощью которых инвалиды смогут преодолеть ступени, смонтированы по обеим сторонам подземного пешеходного перехода, связывающего железнодорожный и автомобильный вокзалы в Пензе.

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На данный момент установлены перила, по которым будут спускаться и подниматься устройства, а также сами подъемники марки «Vimec». Один из них пока закрыт защитным чехлом.

Вскоре инвалиды смогут прямо на коляске заехать на специальную платформу, которая будет двигаться по наклонной направляющей. Это устройство позволит людям с ограниченными возможностями здоровья безопасно и почти без посторонней помощи преодолеть крутой спуск и подъем.

Рядом с механизмом планируется разместить информацию для инвалидов и кнопку вызова дежурного, который поможет воспользоваться устройством.

Ожидается, что подъемник будет полностью готов к работе в ближайшие недели.

Пандус с сильным наклоном, который оборудован по другой стороне подземного перехода, практически не выполняет свои функции — удержать кресло-каталку инвалидам стоит больших усилий, при этом необходима посторонняя помощь.

Многие родители также предпочитают избегать лишнего риска и спускают коляски с детьми в руках.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция подземного перехода у вокзала Пенза-I была завершена в конце декабря 2016 года. В рамках работ стены выложили новой плиткой, обустроили ливневую канализацию, на пол уложили асфальт.