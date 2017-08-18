В Сердобске рассмотрят возможность создания кадетского корпуса Общество

Сердобск, 18 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ответственным лицам проработать вопрос создания кадетского корпуса в городе Сердобске.

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В ходе приема населения в Сердобске в пятницу, 18 августа, он отметил, что на вооружение необходимо взять опыт кадетских школ в Пензе.

Губернатор также поблагодарил сердобских активистов за плодотворную работу, в том числе представительницу городского совета общественности Любови Соколик.

«Я хочу поблагодарить лично Вас, совет общественности за военно-патриотическую работу с молодежью, деятельность, направленную на профилактику правонарушений, противостояние таким негативным явлениям в среде подростков, как суициды, за привлечение к общественной жизни представителей старшего поколения. Все вы просто молодцы!» — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что на региональном уровне надо поддерживать лучшие проекты общественных организаций, которые себя зарекомендовали.

«У нас в Пензенской области есть грантовая поддержка, думаю совету общественности Сердобска, который сохраняет историческую память, проявляет созидательную активность в городе, воспитывает молодежь, стоит поучаствовать в конкурсе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.