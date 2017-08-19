В Пензе ветеран ОВД приятно удивлен преображением изолятора за последние 30 лет Общество

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Ветеран органов внутренних дел Василий Николаев, который вместе с другими представителями общественности посетил изолятор временного содержания управления МВД России по городу Пензе, оказался приятно удивлен переменами, произошедшими за последние 30 лет.

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«В период моей работы задержанные в ИВС содержались на нарах, без постельных принадлежностей. Сейчас совсем другая картина — у всех отдельные спальные места, есть и матрацы, и подушки, и водоснабжение», — отметил он.

Поясняя то, какие процедуры ждут задержанных при попадании в изолятор временного содержания, начальник ИВС капитан полиции Валерий Чечерин сообщил, что пока граждане принимают душ, их одежда проходит дезинфекционную обработку.

Затем, по его словам, данным лицам выдают постельное белье и помещают в камеры.

Кормят подозреваемых трижды в день. Питание в одноразовой посуде доставляют в ИВС, и остается только разогреть еду.

Скоротать время помогают книги, газеты и прогулки во внутреннем дворике.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, в ходе общения гостей с задержанными никаких замечаний к работе учреждения высказано не было.