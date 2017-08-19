21:15:37 Суббота, 19 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе ветеран ОВД приятно удивлен преображением изолятора за последние 30 лет

11:29 | 19.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Ветеран органов внутренних дел Василий Николаев, который вместе с другими представителями общественности посетил изолятор временного содержания управления МВД России по городу Пензе, оказался приятно удивлен переменами, произошедшими за последние 30 лет.

В Пензе ветеран ОВД приятно удивлен преображением изолятора за последние 30 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период моей работы задержанные в ИВС содержались на нарах, без постельных принадлежностей. Сейчас совсем другая картина — у всех отдельные спальные места, есть и матрацы, и подушки, и водоснабжение», — отметил он.

Поясняя то, какие процедуры ждут задержанных при попадании в изолятор временного содержания, начальник ИВС капитан полиции Валерий Чечерин сообщил, что пока граждане принимают душ, их одежда проходит дезинфекционную обработку.

Затем, по его словам, данным лицам выдают постельное белье и помещают в камеры.

Кормят подозреваемых трижды в день. Питание в одноразовой посуде доставляют в ИВС, и остается только разогреть еду.

Скоротать время помогают книги, газеты и прогулки во внутреннем дворике.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, в ходе общения гостей с задержанными никаких замечаний к работе учреждения высказано не было.
Актуальное
Читайте также
Фестиваль «Наша кузница» откроет шоу барабанщиков Мэр Пензы отметил символичность организации «ЭкоПарка» в Год экологии
Глава пензенского Минсельхоза поздравил аграриев с первым миллионом тонн зерна Мэр Пензы призвал ускорить ремонт тротуаров во дворах
В Пензе у предпринимателя ночью угнали «КамАЗ» В Пензе 21–25 августа пройдет городской педагогический форум
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама