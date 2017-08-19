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В Пензе участники библиотечного клуба проведут праздник урожая

12:02 | 19.08.2017 | Общество

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Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Участники клуба по интересам «Встреча» в 30-й раз проведут праздник «Урожайные грядки» в центральной городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского в Пензе в предстоящую пятницу, 25 августа.

В Пензе участники библиотечного клуба проведут праздник урожая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Дачники и садоводы представят лучшие образцы выращенной продукции — овощи, фрукты, цветы, редкие плодовые культуры и необычные гибриды.

«Нашему дачному клубу исполнилось ровно 30 лет. За это время его состав не раз менялся, но миссия «Встречи» осталась неизменной. Занятия в библиотеке не только обеспечивают серьезную информационную поддержку всем, кто интересуется темой садоводства и растениеводства, но и дают возможность участникам клуба пообщаться в приятной компании единомышленников», — отметила библиотекарь Ольга Кузина, которая является бессменным руководителем клуба «Встреча».

Вход на мероприятие, которое начнется в 16.00, является свободным.

Как сообщает пресс-служба мэрии, собравшиеся получат возможность сравнить результаты внедрения различных агротехник и познакомиться с новой специализированной литературой.
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