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Полиция проверит законность установки бетонного блока во дворе на улице Терешковой в Пензе

12:22 | 19.08.2017 | Общество

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Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции проверят законность установки бетонного блока на дороге у дома №10 на улице Терешковой в Пензе, который местные жители разместили с целью преграждения пути автомобилистам, выбирающим двор для сквозного проезда в связи с ремонтом на улице Сухумской. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полиция проверит законность установки бетонного блока во дворе на улице Терешковой в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве также уточнили, что появившаяся в СМИ информация о смерти в больнице мальчика, пострадавшего в ДТП неподалеку, не соответствует действительности.

«В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении. По информации из лечебного учреждения, состояние здоровья мальчика удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровья нет. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося», — отметили в полиции.
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