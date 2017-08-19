Мэр Пензы отметил символичность организации «ЭкоПарка» в Год экологии Общество

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил символичность организации первого фестиваля «ЭкоПарк», который проходит в субботу, 19 августа, в Год экологии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Важно заботиться о чистоте и порядке окружающей среды, но при этом не забывать о том, что экология должна быть во всем — в душе, мыслях, словах», — отметил мэр.

Он добавил, что мероприятие состоялось благодаря активности городских сообществ и неравнодушным жителям.

«Приятно, что люди пошли навстречу, откликнулись. Пензенцы на такие праздники ходят с удовольствием, им нравится, и это главное», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев посетил площадку, организованную в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. Также мероприятия фестиваля проходят в детском парке в Арбеково и в «Олимпийском» в Заводском районе.

Для гостей организованы тематические зоны, посвященные красоте, здоровью и питанию. В программе — мастер-классы, выставки-продажи, творческие номера, презентации организаций, занимающихся производством предметов домашнего обихода.