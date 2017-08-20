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В Пензе 22 августа отметят День государственного флага России

10:21 | 20.08.2017 | Общество

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Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России, пройдут в Пензе в предстоящий вторник, 22 августа.

В Пензе 22 августа отметят День государственного флага России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что в 18.30 у бывшего кинотеатра «Родина» начнется торжественное шествие с флагом — более 60 человек пронесут полотно триколора до площади перед пензенским областным театром имени А.В. Луначарского.

По окончании шествия начнется праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы Пензы. Со сцены прозвучат патриотические песни о России.

В рамках мероприятия будет работать точка аквагрима, где всем желающим нанесут рисунок в виде флага России.

Также будет организован танцевальный флешмоб, сообщает пресс-служба регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».
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