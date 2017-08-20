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Полицейский Евгений Шикунов стал лучшим на турнире по стрельбе из пистолета Макарова

11:25 | 20.08.2017 | Общество

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Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. Заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пензе Евгений Шикунов занял первое место в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова.

Полицейский Евгений Шикунов стал лучшим на турнире по стрельбе из пистолета Макарова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вторым стал замначальника отдела дознания ведомства Руслан Тяпков, а третьим — сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции №5 Максим Мусин.

В командном зачете победу одержало управление МВД России по городу Пензе, второй результат показали сотрудники отдела полиции №5, а третий — представители отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу.

Всего за победу боролись 28 человек.

Участники стреляли по мишеням с одной руки на расстоянии 25 метров. На выполнение десяти выстрелов давалось 10 минут, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
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