Полицейский Евгений Шикунов стал лучшим на турнире по стрельбе из пистолета Макарова Общество

Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. Заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пензе Евгений Шикунов занял первое место в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова.

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Вторым стал замначальника отдела дознания ведомства Руслан Тяпков, а третьим — сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции №5 Максим Мусин.

В командном зачете победу одержало управление МВД России по городу Пензе, второй результат показали сотрудники отдела полиции №5, а третий — представители отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу.

Всего за победу боролись 28 человек.

Участники стреляли по мишеням с одной руки на расстоянии 25 метров. На выполнение десяти выстрелов давалось 10 минут, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.