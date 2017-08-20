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Мэр Пензы проконтролировал обустройство парковки у сквера «Семейный»

11:37 | 20.08.2017 | Общество

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Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход обустройства тротуаров и парковки около сквера «Семейный» на улице Антонова в воскресенье, 20 августа.

Мэр Пензы проконтролировал обустройство парковки у сквера «Семейный»

Фото: Penza-gorod.ru

Работы на данном участке ведет ООО «Автодорога». Тротуар со стороны сквера уже готов, а с противоположной работы только начинаются.

Говоря о новой парковке, Виктор Кувайцев отметил, что ее появление позволит чаще отдыхать в сквере не только жителям микрорайона, но и людям, которые приезжают из других точек города.

Он поручил подрядной организации ускорить темпы работ.

«В сквере «Семейный» всегда много посетителей. Он уникален тем, что имеет статус зеленой зоны. Учитывая его востребованность, есть необходимость в том, чтобы увеличить парковочное пространство», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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