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Пензенские поисковики вернулись с «Вахты памяти» из Белоруссии

09:06 | 21.08.2017 | Общество

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Пензенские поисковые отряды «Поиск-вездеход», «Пензаэнерго», «Росгосстрах» и «Комбат» вернулись с седьмой «Вахты памяти» в Белоруссии, которая проходила на территории Рогачевского района Гомельской области.

Пензенские поисковики вернулись с «Вахты памяти» из Белоруссии

Фото: пензенское отделение «Поискового движения России»

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, совместно с 52-м белорусским поисковым батальоном они вели разведывательные и эксгумационные работы на местах боев пензенской 61-й стрелковой дивизии с 6 по 18 августа.

«Итогом работы стало обнаружение останков 119 солдат и командиров Красной армии, погибших весной 1944 года, одного политрука, погибшего в июле–августе 1941 года, и члена экипажа советского самолета, сбитого во время контрнаступления в июле 1941 года», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что при погибших были найдены предметы вооружения и амуниции, в частности, записка, вложенная в гильзу патрона, металлическая табличка с именем младшего техника-лейтенанта Султана Батраева — уроженца города Пугачева Саратовской области, погибшего в апреле 1944 года, и номерные детали самолета.

«Все вещи, позволяющие идентифицировать личность погибших, переданы в управление по увековечению памяти Белоруссии», — отметила Лариса Казакова.

По ее словам, в последний день экспедиции в рамках проекта «Дорога к обелиску» в селе Заполье по инициативе поисковиков был установлен мемориальный знак с фамилиями 22 бойцов, чьи имена удалось узнать за предыдущие шесть поисковых сезонов.

«Среди них имена шести наших земляков-пензенцев», — добавила Лариса Казакова.
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