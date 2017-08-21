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В интернете объявлен сбор голосов в поддержку открытия светомузыкального фонтана в Пензе

11:19 | 21.08.2017 | Общество

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Инициатива об открытии светомузыкального фонтана в центре города — на улице Московской — размещена на портале «Открытая Пенза» утром в понедельник, 21 августа.

В интернете объявлен сбор голосов в поддержку открытия светомузыкального фонтана в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее автор Вячеслав Стоянов предложил реализовать данный проект благодаря жителям, которые могут внести свой вклад. По его мнению, для этого необходимо создать общественный благотворительный фонд по развитию и благоустройству Пензы.

В качестве желаемого результата Вячеслав Стоянов указал появление светомузыкального фонтана мирового уровня, которым будут гордиться инвесторы.

Имена людей, которые сделают пожертвование на фонтан, предлагается увековечить в книге памяти Пензы.

В случае если данная инициатива наберет в свою поддержку 200 голосов, она будет передана на рассмотрение в мэрию.
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