В интернете объявлен сбор голосов в поддержку открытия светомузыкального фонтана в Пензе

Ее автор Вячеслав Стоянов предложил реализовать данный проект благодаря жителям, которые могут внести свой вклад. По его мнению, для этого необходимо создать общественный благотворительный фонд по развитию и благоустройству Пензы.
В качестве желаемого результата Вячеслав Стоянов указал появление светомузыкального фонтана мирового уровня, которым будут гордиться инвесторы.
Имена людей, которые сделают пожертвование на фонтан, предлагается увековечить в книге памяти Пензы.
В случае если данная инициатива наберет в свою поддержку 200 голосов, она будет передана на рассмотрение в мэрию.
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