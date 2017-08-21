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В Пензенской области работа без трудовой книжки должна стать нонсенсом — губернатор

16:50 | 21.08.2017 | Общество

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Организованная в Пензенской области деятельность по легализации трудовых отношений должна привести к тому, чтобы работа без трудовой книжки была в регионе нонсенсом. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области работа без трудовой книжки должна стать нонсенсом — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно продолжать менять ситуацию и сознание людей к лучшему», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 августа.

Иван Белозерцев призвал вернуться к практике подписания соглашений о социальном партнерстве между промышленными предприятиями и правительством Пензенской области.

«Заключать такие соглашения нужно не только в областном центре, но и в других муниципальных образованиях региона. Нужно постоянно анализировать ситуацию на рынке труда, собирать руководителей предприятий, мотивировать их к повышению заработной платы сотрудникам, благодарить тех, кто выполняет условия соглашения», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
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