Жительнице Пензы исполнилось 100 лет
Печать
Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Пензы Наталья Шкилькова отмечает 100-летие в понедельник, 21 августа.
Фото: Penza-gorod.ru
Ее поздравили глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова, начальник социального управления города Ирина Федонина и специалисты комплексного центра социальной помощи семье и детям.
Лидия Белякова вручила Наталье Шкильковой поздравления от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, главы Пензы Валерия Савельева и мэра Виктора Кувайцева.
Глава районной администрации пожелала долгожительнице крепкого здоровья, хорошего самочувствия, добра и заботы родных и близких людей, сообщает пресс-служба мэрии.
Шкилькова Наталья Яковлевна родилась 21 августа 1917 года в Колышлейском районе Пензенской области.
В годы Великой Отечественной войны работала на полевых работах в колхозе.
В послевоенное время трудилась на заводе «Пензмаш».
Является ветераном Великой Отечественной войны, награждена юбилейными медалями.