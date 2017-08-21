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Жительнице Пензы исполнилось 100 лет

17:46 | 21.08.2017 | Общество

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Пензы Наталья Шкилькова отмечает 100-летие в понедельник, 21 августа.

Жительнице Пензы исполнилось 100 лет

Фото: Penza-gorod.ru

Ее поздравили глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова, начальник социального управления города Ирина Федонина и специалисты комплексного центра социальной помощи семье и детям.

Лидия Белякова вручила Наталье Шкильковой поздравления от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, главы Пензы Валерия Савельева и мэра Виктора Кувайцева.

Глава районной администрации пожелала долгожительнице крепкого здоровья, хорошего самочувствия, добра и заботы родных и близких людей, сообщает пресс-служба мэрии.

Шкилькова Наталья Яковлевна родилась 21 августа 1917 года в Колышлейском районе Пензенской области.

В годы Великой Отечественной войны работала на полевых работах в колхозе.

В послевоенное время трудилась на заводе «Пензмаш».

Является ветераном Великой Отечественной войны, награждена юбилейными медалями.
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