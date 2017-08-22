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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага РФ

08:57 | 22.08.2017 | Общество

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем государственного флага Российской Федерации, который отмечается во вторник, 22 августа.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этот день каждый из нас ощущает свою причастность к судьбе родного города и своей страны. Легендарный и узнаваемый российский триколор, олицетворяющий силу и мощь России, славу и победы многих поколений россиян, неразрывную связь времен и событий, укрепляет патриотический дух, вдохновляет на самоотверженный труд, объединяет представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории нашей необъятной Родины», — отметил глава администрации Пензы.

По его словам, взрослые на собственном примере должны передавать подрастающему поколению трепетное отношение к государственной символике, уважение к традициям державы.

«Пусть в ваших сердцах живет чувство гордости за свою Отчизну! От всей души желаю вам доброго здоровья, единства, взаимопонимания, счастья, благополучия и успехов!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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