Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага РФ Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем государственного флага Российской Федерации, который отмечается во вторник, 22 августа.

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«В этот день каждый из нас ощущает свою причастность к судьбе родного города и своей страны. Легендарный и узнаваемый российский триколор, олицетворяющий силу и мощь России, славу и победы многих поколений россиян, неразрывную связь времен и событий, укрепляет патриотический дух, вдохновляет на самоотверженный труд, объединяет представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории нашей необъятной Родины», — отметил глава администрации Пензы.

По его словам, взрослые на собственном примере должны передавать подрастающему поколению трепетное отношение к государственной символике, уважение к традициям державы.

«Пусть в ваших сердцах живет чувство гордости за свою Отчизну! От всей души желаю вам доброго здоровья, единства, взаимопонимания, счастья, благополучия и успехов!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.