В Пензе введен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев принял решение о введении на территории города особого противопожарного режима в связи с установившейся жаркой погодой.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, введенный режим возлагает на муниципалитет обязанности, связанные с увеличением работ по противопожарным мероприятиям.

Кроме того, вдвое увеличен размер штрафных санкций за нарушение правил пожарной безопасности гражданами.

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 22 августа, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов доложил о мероприятиях по предупреждению возникновения природных пожаров.

«В местах соприкосновения с полями, которые могут гореть и перекинуться на жилые массивы, проведена опашка. […] Проведены работы по обновлению минерализованной полосы в микрорайоне Ахуны. Подрядная организация, которая выиграла контракт на проведение работ по охране лесов, провела опашку вокруг кладбищ и детских оздоровительных лагерей», — пояснил он.