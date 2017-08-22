«Новая жизнь» и «МегаФон» подарили нижнеломовскому дому-интернату спортинвентарь Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Благотворительный фонд «Новая жизнь» при поддержке компании «МегаФон» подарил спортивный инвентарь для игры бочча детскому дому-интернату для детей с физическими недостатками в Нижнем Ломове Пензенской области во вторник, 22 августа.

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Это мероприятие стало первым шагом в реализации проекта «Спорт расширяет горизонты», главной целью которого является приобщение детей с ограниченными возможностями к занятиям паралимпийскими видами спорта. В рамках проекта фонд готовит учебные пособия по игре бочча и организует турниры.

Учреждение посетили начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнего Ломова Сергей Ситников, директор пензенского отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев и сотрудники компании, президент пензенской региональной общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков, представители общественной организации «Благовест» и директор мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Виктор Дружинин.

Основатель фонда «Новая жизнь» Олег Голубев отметил, что подготовка к проекту заняла большое количество времени, поэтому переход к его реализации стал особенно радостным событием.

«Сейчас в российских детских домах нет возможности воспитывать спортсменов — нужен инвентарь, тренер, спортивный зал. А для детей это важно. И речь не только о самореализации. Это еще одна возможность познакомиться с новыми родителями и попасть в семью. Наш фонд — первопроходец в этом деле. Мы сейчас работаем с детскими домами в Пензенской, Орловской областях и в Мордовии, но останавливаться на этом не будем и хотим вдохновить своим примером остальные фонды и детские дома, чтобы такие ребята по всей России могли иметь возможность заниматься любимым делом», — пояснил он.

Для всех участников мероприятия был проведен мастер-класс по игре.

Алексей Брюхачев отметил, что бочча намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Нужно быть очень точным и правильно рассчитывать силу бросков. Участие в таких тренировках позволяет не только укреплять и поддерживать физическую форму, но и находить друзей, открывать неизведанные горизонты. Уверен, наша поддержка программы развития бочча станет успешным началом для широкого распространения этого вида спорта в Пензенской области и сможет воспитать достойных и сильных спортсменов», — сказал он.

Бочча — древняя игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку, бильярду.

Является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. Воздействует на физическое развитие и состояние организма игроков, влияет на их настроение и самосознание.

Регулярные занятия развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также помогают тактически мыслить. Нетравматичная игра имеет большое значение для реабилитации инвалидов.