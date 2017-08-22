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В Пензенской области слабо развита психологическая помощь детям — Олег Бабкин

17:49 | 22.08.2017 | Общество

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Психологическая помощь детям оказывается в Пензенской области не на высоком уровне. Такое мнение высказал ответственный секретарь региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Олег Бабкин.

В Пензенской области слабо развита психологическая помощь детям — Олег Бабкин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас очень слаба в настоящий момент психологическая помощь. Хорошего психолога, дельного найти достаточно сложно, который разбирается глубоко, в том числе в отношении профилактики или работы с несовершеннолетними, которые совершали какие-то попытки суицидальные», — сказал он журналистам после заседания комитета Законодательного собрания Пензенской области по социальной политике во вторник, 22 августа.

По словам Олега Бабкина, в 2017 году намечено увеличить количество ставок психологов-специалистов в районах области, которых в настоящее время насчитывается лишь 12.

«Это те люди, которые напрямую получают методику, инструменты, повышают квалификацию, работают на месте со сложными случаями», — подчеркнул он.

Секретарь комиссии пояснил, что между этими психологами и областными ведомствами выстроено четкое взаимодействие.

«Мы собрали [людей] разного опыта, разного уровня профессионального образования в такую сеть, когда все друг друга знают, определены пути, регламенты — кому в каком случае звонить, писать», — добавил Олег Бабкин.
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