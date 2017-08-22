Пропавшая жительница Пензенской области вместе с тремя детьми найдена в Марий Эл Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Жительница города Спасска Пензенской области, которая вместе с тремя детьми — дочерьми 2009 и 2013 годов рождения, а также сыном от первого брака 1996 года рождения — пропала в ночь на субботу, 19 августа, найдена в Марий Эл у родственников. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В отношении них каких-либо противоправных деяний совершено не было», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по поводу исчезновения женщины и детей в правоохранительные органы 20 августа обратился муж.

«Следователями установлено, что накануне между супругами произошел конфликт на бытовой почве», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, по факту произошедшего проводится проверка.