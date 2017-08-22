В Пензенской области федеральные средства на жилье для детей-сирот освоены на 95% Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Денежные средства, выделенные Пензенской области в 2017 году из федерального бюджета на покупку или строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освоены на 95%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда во вторник, 22 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что регион получил на эти цели 28,1 млн. рублей, а в областном бюджете было предусмотрено 208 млн. рублей.

«На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета в Пензенской области приобретено 56 жилых помещений, из них 44 — предоставлено детям-сиротам», — сказали в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что всего за год планируется обеспечить жильем 220 детей-сирот.