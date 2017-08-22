День государственного флага отметили в Пензе шествием и концертом Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Несколько десятков молодых людей пронесли триколор по улице Московской в Пензе в рамках патриотической акции, организованной в честь Дня государственного флага РФ во вторник, 22 августа.

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Торжественное шествие стартовало от здания бывшего кинотеатра «Родина», а финальной точкой стала площадь перед пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского, где для жителей состоялся небольшой концерт.

В его рамках со сцены прозвучали патриотические песни о России.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев, который также участвовал в шествии, отметил, что испытывает гордость от происходящего.

«Этот праздник имеет огромное значение. Он объединяет наше прошлое, настоящее и будущее. В этом триколоре мы хорошо видим основные качества российского народа. Это чистота, воля, сила и благородство», — сказал он.

В свою очередь начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов высказал мнение, что флаг является объединяющим началом, позволяющим гражданам страны уверенно смотреть в будущее.

Он призвал пензенцев гордиться российским флагом.

Также к участникам акции обратился депутат регионального парламента, художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков, который отметил, что счастлив видеть пензенцев в этот праздничный день.

По его словам, не нужно стесняться любви к своей стране.

«Россия — это молодость! Россия — это сила! Россия — это победа!» — подчеркнул он.