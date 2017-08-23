Стали известны имена пензенских волонтеров, которые отправятся на фестиваль в Сочи Общество

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Национальный подготовительный комитет XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года утвердил итоговый список так называемых «волонтеров мира» от Пензенской области.

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В основной состав волонтерского корпуса вошли 20 человек, которые отправятся в Сочи 8 октября.

Это студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Екатерина Тымчук, Олег Заушников, Маргарита Басова, Дарья Купряшина, Анастасия Королева и Анастасия Пугина.

Кроме того, участие в мероприятии примут представители Пензенского государственного университета Анастасия Бахтызина, Ольга Кондрашина, Дмитрий Шлыков, Александр Чистяков, Юлия Вашаева, Юлия Кожевникова, Виктория Грушина и Дмитрий Журлов.

Помимо этого, отобраны студенты Пензенского государственного аграрного университета Анастасия Патеева и Анастасия Фетисова, технологического университета — Елена Красная и Влад Тургенев, а также представители негосударственных вузов Юлия Абдуллина и Татьяна Лихоманова.

В резервный состав волонтерского корпуса вошли 11 человек — Регина Ганиева, Светлана Илюхина, Александр Гатаулин, Дарья Пичугина, Алина Соседко, Мария Колеснокова, Анастасия Сизова, Мария Бреева, Олег Молчанов, Алексей Поляков и Ангелина Курносова.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, специалисты по отбору и подготовке волонтеров всемирного фестиваля молодежи и студентов проведут для основного и резервного составов семинар на базе дома молодежи в предстоящую субботу, 26 августа.