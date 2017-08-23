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Ушел из жизни доцент кафедры «КиПРА» ПГУ Алексей Држевецкий

16:07 | 23.08.2017 | Общество

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Доцент кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Пензенского государственного университета Алексей Држевецкий скончался на 77-м году жизни в среду, 23 августа.

Ушел из жизни доцент кафедры «КиПРА» ПГУ Алексей Држевецкий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУ, прощание с покойным состоится в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящую пятницу, 25 августа, в 12.00.

В вузе выразили соболезнования родным и близким педагога.

Држевецкий Алексей Львович родился в Пензе 2 августа 1941 года.

В 1958 году поступил в Пензенский политехнический институт в группу первого набора радиотехнического факультета.

После его окончания вуза в 1963 году работал в НИИВТ инженером.

Начиная с 1970 года трудился ассистентом на кафедре «Радиотехника».

В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Теоретические основы радиотехники».

С 1974 года являлся доцентом кафедры «КиПРА».

Проводил большую научно-педагогическую работу. Под его руководством три соискателя защитили кандидатские диссертации.

Являлся автором более 70 научных работ, 12 учебных пособий. Имел 17 авторских свидетельств СССР и семь патентов РФ.
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