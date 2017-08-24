Мэр Пензы проконтролировал ремонт тротуара на улице Красной Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с и.о. вице-мэра Магомедом Агамагомедовым проконтролировал ремонт тротуара на улице Красной вблизи классической гимназии №1 в четверг, 24 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

На данном объекте специалисты подрядной организации приступили к укладке тротуарной плитки красного и серого цветов.

Мэр обратил внимание на необходимость приведения в порядок подпорной стенки в месте примыкания с плиткой. Также он призвал решить вопрос с бетонированием водопропускного лотка на улице Красной.

«Нужно предотвратить подмывание подпорной стенки и сохранить пешеходные ступени, которые располагаются выше», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, планируется, что пешеходная зона от пересечения с улицей Карла Маркса до перекрестка с улицей Лермонтова будет благоустроена к началу нового учебного года.

Всего в Пензе ведется ремонт 17 тротуаров.

По проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирован тротуар на улице Кирова, остальные 16 объектов — по муниципальной программе за счет городского бюджета.