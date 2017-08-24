В Пензе начал работу VI фестиваль СМИ Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Шестой фестиваль СМИ «А мы из Пензы», который в 2017 году проводится в двухдневном формате, начал свою работу в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова утром в четверг, 24 августа.

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Перед официальной частью в холле царила дружеская атмосфера. Журналисты были рады возможности пообщаться в неформальной обстановке и сфотографироваться на память. Многие стремились сделать совместный снимок с корреспондентом «Первого канала» Антоном Верницким, который стал специальным гостем мероприятия.

В зале, где было организовано открытие фестиваля, на экранах демонстрировались фотографии, на которых запечатлены рабочие будни представителей СМИ.

Обращаясь к участникам, губернатор Иван Белозерцев отметил, что ежегодное мероприятие позволяет подвести некоторые итоги работы и обсудить имеющиеся проблемы.

«Это дает возможность увидеть друг друга, пообщаться, обменяться опытом, новыми подходами, потому что многое меняется в нашей жизни», — отметил глава региона.

Как и в предыдущие годы, Иван Белозерцев призвал журналистов чаще писать о людях труда.

«Мы мало и скромно рассказываем о достижениях Пензенской области», — констатировал он.

Губернатор пообещал поддержку районным газетам и интернет-СМИ, после чего вручил благодарности и памятные подарки некоторым редакторам.

Кроме того, участников фестиваля поприветствовал председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, который в прошлом году также был приглашен на мероприятие.

Он наградил главного редактора газеты «Пензенская правда», председателя регионального отделения Союза журналистов России (СЖР) Павла Шишкина.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, обращаясь к участникам фестиваля «А мы из Пензы», отметил высокий профессионализм журналистов, работающих в регионе.

Подводя итоги конкурса профмастерства, который был возобновлен в прошлом году, глава пензенского отделения СЖР Павел Шишкин сообщил, что на него поступило более 100 работ. После этого он вручил заслуженные награды призерам.

В 2017 году программой фестиваля «А мы из Пензы» запланированы встреча с корреспондентом «Первого канала» Антоном Верницким на тему «Телевидение и интернет» и семинар секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина «Как сохранить читателя. Опыт газет России». Также состоится семинар корреспондента журнала «National Geographic» Анастасии Клеповой, которая расскажет о качественных текстах о путешествиях по городам.

Во второй день пройдет семинар медиатренера Сергея Мешавкина «Визуальная журналистика. Краткий курс газетного дизайна».

Таким образом, программа пензенского фестиваля нацелена на узкий круг сотрудников СМИ — представителей телевидения и газет. Мероприятия для журналистов, работающих на радио, в информационных агентствах и интернет-СМИ, а также занимающихся выпуском журналов, не предусмотрены.